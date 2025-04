La Sampdoria e quel ritiro a Coverciano durato un giorno: ecco cosa è successo mentre saltavano Semplici e Accardi

Getty Images

È stata una giornata surreale quella vissuta ieri dalla, un’altra nella lunga serie di momenti anomali che sta attraversando il club blucerchiato. Dopo la sconfitta pesante contro lo Spezia, la squadra non è rientrata a Bogliasco per motivi di: fuori dal centro sportivo Mugnaini si erano già radunati alcuni tifosi per contestare, e per evitare tensioni l’amministratore delegato Fiorella ha optato per un ritiro immediato. Inizialmente si era pensato a Lerici, poi si è deciso per Coverciano.Il clima era quello di una transizione inevitabile. Sia l’allenatore Leonardoche il direttore sportivo Pietroerano di fatto stati già sfiduciati, ma fino al tardo pomeriggio non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Il presidente Matteo Manfredi voleva primaprima di dare il via libera agli esoneri, motivo per cui l’allenamento inizialmente previsto nel primo pomeriggio è stato spostato di un paio d’ore. I giocatori, nel frattempo, erano confusi: non sapevano chi avrebbe, né per quanto tempo sarebbe durato il ritiro. C’era chi pensava a un giorno solo, chi parlava di cinque.

Intorno alle 17:30 è arrivato il comunicato ufficiale: Semplici e Accardi sollevati dai rispettivi incarichi. La squadra era stata informata innel corso del pomeriggio, e c’era già stato il saluto dell’ex direttore sportivo. Con loro via anche il collaboratore Colucci. Solo un’ora e mezza dopo, intorno alle 19:00 secondo Il Secolo XIX, il pullman non brandizzato è ripartito da Firenze diretto verso Genova, chiudendo una giornata che fotografa alla perfezione il momento delicato della Sampdoria.