La storia dell'Inter Miami, la "succursale" del Barcellona fondata da Beckham

AFP via Getty Images

L'Inter Miami è la prima squadra a scendere in campo nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La squadra dell'MLS sfida gli egiziani dell'Al-Ahly. Da una parte una delle squadre più titolate di sempre, dall'altra una di quelle nate da meno tempo., infortunato per l'esordio nella competizione. L'allenatore è Javier Mascherano, il presidente David Beckham che negli ultimi anni ha fatto diventare la squadra quasi una succursale del Barcellona che fu.- Occhio a non confondere l'Inter con l'Inter Miami, non c'entrano nulla. La scelta del nome del club è stata di David Beckham, la spiegazione arriva dal managing owner Jorge Mas: ". Il nome completo è Club Internacional de Fútbol Miami, rigorosamente in spagnolo per onorare la forte presenza ispanica in città; i colori sono rosanero come il Palermo, il motivo è legato allo stile Art Deco tipico di South Beach; e nello stessa sono raffigurati due aironi reali, tipici della Florida.

- Il club è nato nel 2018 per volontà di David Beckham, che quando nel 2007 andò a giocare in MLS nei Los Angeles Galaxy sul contratto aveva fatto inserire una clausola che gli dava la possibilità di avere una squadra propria nel campionato americano al momento del ritiro.. Il momento più importante della storia del club, probabilmente, è stato l'arrivo di Leo Messi che ha reso l'Inter Miami più importante e riconosciuta anche a livello mediatico e di marketing.