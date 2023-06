Mentre tutti erano incantati dal Barça di Messi, Iniesta e Xavi, Rodri guardava da un'altra parte: "Studiavo attentamente il gioco di Busquets". Lo spettacolo gli è sempre interessato poco, è sempre stato uno pratico; tant'è che a 20 minuti dalla fine di City-Inter ha aperto il piattone e boom, gol decisivo in finale. Prima di stasera aveva fatto un solo gol in Champions: due mesi fa contro il Bayern Monaco.; altro che Ferrari e Porsche, non ha neanche una macchina di proprietà.Lo spagnolo preferisce collezionare trofei, l'ultima Champions vinta è l'ottava coppa conquistata col City; diventano nove considerando anche l'Europeo Under 19 conquistato contro la Russia di Golovin. Calciatore atipico senza profili social e tatuaggi: ". E' il giocatore che dà equilibrio alla squadra, difende, recupera palloni e gioca quasi sempre a un tocco. Lui al centro del Guardiolismo, "è in campo per rendere la vita migliore ai compagni" ha detto l'allenatore.Nelle giovanili dell'Atletico Madrid era inseparabile dai fratelli Hernandez: Rodri, Lucas e Theo; stavano così tanto insieme che li chiamavano 'La Famiglia'. Poi, l'abbaglio della dirigenza:. Rodri è quel giocatore del quale ti accorgi solo quando non c'è. Fa il lavoro sporco, efficace; quello che piace agli allenatori. Non vuole i riflettori accesi su di lui: "Sono una persona normale, coi piedi per terra". E una clausola di 70 milioni fissata dal City al momento dell'acquisto. Oggi Rodri ha scritto la storia, e per una sera si è preso le copertine.