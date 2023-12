, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Si prepara sin da piccolo, questo è il suo unico obiettivo. Mi ha impressionato subito, mi ha ricordato immediatamente Ferran Torres. Una mentalità, un'umiltà, un lavoratore fuori dal comune. Con tutte queste caratteristiche se ne incontrano pochi. Il suo caso ci ricorda molto quello di Pedri: non lo conosceva nessuno, lo portammo in prova al Real Madrid, ma lo rifiutarono. Lì cominciò la sua storia, poi sbocciata al Barcellona. Con Kenan ci sono molte similitudini: persinoDavvero non ce lo spieghiamo. Ma davvero nessuno si è accorto di lui. Nella nostra posizione non era facile gestire tutto, anche a livello familiare. La nazionale della Turchia è stata l'unica opzione possibile perché la Germania non si è mai interessata a Kenan".Lo conosceva perfettamente. Quando ha avuto le informazioni non ha perso tempo, nonostante la Juve in quei giorni stesse chiudendo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Fu un momento di tensione, ma la Juventus ha vinto col progetto. Abbiamo iniziato a parlare con la Juventus appena ho conosciuto Yildiz praticamente., per cui in quel momento pensavamo che fosse arrivato il momento giusto per collaborare. In cambio, chiedevamo che potesse giocare subito in Next Gen. La Juventus preferì farlo ambientare nell'Under 19: il club ha insistito molto, perché era la prima volta che Kenan lasciava casa. Doveva essere solo una tappa iniziale. Poi sono passati i mesi e tutti quanti noi, giocatore compreso, ritenevamo che si stesse esprimendo in un palcoscenico non sufficientemente competitivo. CosìNoi conoscevamo chiaramente il livello di Yildiz".: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare. Lui è una combinazione perfetta fra l'estro del padre turco che per lui è un grande esempio e la disciplina della mamma tedesca: sa perfettamente quello che vuole. Kenan è elettrico: ha gol e fantasia, potenzialmente ha lo spessore di Pedri. Sono convinto che avrà spazio nella Juventus e sono certo, al 100%, che un giocatore con le sue qualità possa vincere in futuro il Golden Boy. Non ho dubbi. Sicuramente è un premio individuale per il quale può lottare, già nel 2024.- "Già da tempo loro due sono in contatto direttamente,che Yildiz aveva provato tante volte in allenamento.: fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Si prepara da quando è piccolo per diventare un top".- "Sappiamo che non è facile in Italia giocare con gente giovane, soprattutto alla Juventus. Ma il mister: non si aspettava di partire titolare contro la Germania e sicuramente non immaginava di giocare prima con la nazionale turca da titolare e poi con la Juventus, ma è andata decisamente bene. Mi piace di più coi capelli lunghi, questo può aiutare, ma decide Allegri (ride, ndr). Penso che anche fisicamente abbia le potenzialità per diventare un simbolo della nuova generazione, ma il nostro primo obiettivo è il campo: il resto verrà di conseguenza".