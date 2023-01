, presidente della, è intervenuto in diretta su Sky Sport per ricordare il campione scomparso: "Per me è stato un amico, un compagno un fratello, una guida da giocatore e da uomo.voleva sapere tutto, mi chiamava per conoscere dinamiche interne del club. Alla presentazione del libro, qui a Genova, si emozionò di fronte ai tifosi che lo osannarono, andò via con le lacrime agli occhi. Mancherà a tanti, manca tanto anche a me"."Quella squadra è stata creata dal grande Paolo Mantovani, che aveva scelto giocatori ma soprattutto uomini. Con il tempo si è amalgamato tutto perfettamente. È una chimica andata avanti per anni, Luca era uno dei leader.Era quello che trascinava anche solo con gesti, con il suo impegno. Mai una parola fuori posto, mai niente che potesse dar fastidio, era un guerriero e un combattente"."Nel tempo, ho avuto modo di frequentarlo. Quando decidemmo di fare il libro sullo scudetto della Samp, partecipò con grande entusiasmo e poi propose l’idea di un docufilm.Con gli stessi valori, facendo innamorare di nuovo tutta Italia e l’Europa"."In estate gli raccontavo i progetti che avevo, quelli di riportare la Samp a quei valori.. In città partiranno altre iniziative, è stato apprezzato da tutti come persona e come campione"."Rideva e scherzava su tutto in maniera positiva. Non ricordo di averlo visto arrabbiato in maniera negativa.. Era maggio. A fine giornata, lui guardò il mare con il tramonto e si commosse, disse che aveva vissuto una giornata come da tempo non viveva. Stava apprezzando ogni momento".