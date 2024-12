L'Atalanta accelera per Frendrup: le alternative sulla formula e la richiesta del Genoa

L'è campione d'inverno, sì, ma con un paio di specifiche da fare: in primo luogo, il Napoli può agganciarla in testa alla classifica se vince la sua partita nelle 18esima giornata di Serie A contro il Venezia; in secundis, l'Inter ha e avrà ancora per più di un mese l'asterisco in classifica a causa della sospensione della gara contro la Fiorentina il 1 dicembre per via del malore occorso al viola Bove. Ecco perchése vuole alimentare il sogno della Dea che ieri si è fermata a 11 vittorie di fila pareggiando in extremis sul campo della Lazio.

Il prescelto è: il centrocampista danese del Genoa ha ottime statistiche fin dal ritorno in Serie A del Grifone e sembra pronto per giocarsi qualcosa di più di una salvezza tranquilla, specie adesso che l'arrivo di Vieira al posto di Gilardino sembra aver risollevato i rossoblù in classifica., tuttavia la trattativa non è semplice perché da Genova, e lo hanno fatto sapere anche a Milan, Fiorentina e diversi club inglesi,

L'Atalanta per il momento non arriva a tanto, ma fa parte del gioco spingersi via via più in là. Intanto, secondo Sportitalia, ci si avvicina molto ai 20 milioni con un', centrocampista ex Verona e Cagliari, nella trattativa. Sulemana non trova spazio nelle rotazioni di Gasperini e potrebbe essere ritenuto un sostituto all'altezza per Frendrup, da aggiungere a Thorsby già presente in rosa.