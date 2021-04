Lautaro Martinez, autore del secondo gol in Inter-Sassuolo, parla a Dazn al termine dell'incontro: "Era un recupero importantissimo per scalare la classifica e aumentare il distacco. All'inizio del girone di ritorno ci siamo parlati, ora stiamo facendo tutto quello che vuole il mister".



INTER IN FUGA - "Noi dobbiamo pensarla come adesso: oggi siamo lì perché siamo l'Inter e facciamo tutto quello per cui lavoriamo in settimana. Siamo contenti di essere lì, ma dobbiamo continuare: domenica ci sarà un'altra partita dove bisognerà correre".



15 GOL IN STAGIONE - "Per me è un sogno stare qui, in una grande squadra. Cerco sempre di migliorare e faccio le cose bene: devo continuare così, ho la fiducia dei compagni e dello staff e devo ripagarla sul campo".



CONTE - "Sono cresciuto tanto con lui, mentalmente e tatticamente: ringrazio lui e i compagni. In particolare Lukaku? Vero".



PARTITA - "Voglio fare i complimenti al Sassuolo, ha fatto tanto possesso".