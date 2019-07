Il neo-acquisto dell'Inter Valentino Lazaro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro: "Le prime impressioni sono fantastiche. Sono molto felice di essere qui. Spero di fare bene e di avere un futuro luminoso qui in questa società. Non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me, ho ricevuto tanti messaggi. Sono molto contento di tutto questo affetto".



Sulla sua scelta di venire in Italia: "Sono emozionato e felice di potermi mettere alla prova nel campionato italiano con la maglia dell'Inter. Conte? Ho parlato recentemente con lui. Mi ha detto esattamente cosa pretende e cosa si aspetta da me. E' stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire all'Inter, penso di poter imparare tanto da lui. Farò di tutto per ripagare la sua fiducia. Sono felicissimo di far parte di una grande società come l'Inter. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione".