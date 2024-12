Lazio, brutta avventura per Dele-Bashiru nel week-end

Foto SS Lazio

Ultimi giorni totalmente da dimenticare perIl ventitreenne centrocampista nigeriano dellaoltre ad aver preso parte alla debacle di ieri sera contro l'Inter era già stato protagonista lo scorso sabato sera di una brutta disavventura personale. Mentre viaggiava con la sua Lamborghini su una strada nei pressi di Bracciano (una localita vicino Roma, ndr) è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Tanta paura e macchina distrutta, ma per fortuna senza nessuna conseguenza fisica per il ragazzo. I dettagli dei fatti li raccontano oggi i quotidiani dopo che la notizia si era diffusa già nel pomeriggio di ieri, tramite il sito del Messaggero.

Dele-Bashiru è uscito totalemente illeso dall'impatto. Tanto che ieri sera è potuto tranquillamente scendere in campo nel secondo tempo della partita con i nerazzurri, poi finita con una netta sconfitta dei biancocelesti per 6-0. La polizia stradale è intervenuta per i dovuti rilievi e accertamenti, maoltre ai danni materiali al veicolo e agli oggetti. Non è stato necessario neppure far intervenire il soccorso sanitario del 118: il calciatore ha chiamato il suo amico e compagno di squadra Noslin per farsi venire a prendere in piena notte e tornare a casa.