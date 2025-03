Lazio, buone notizie da Castellanos: ecco quando potrebbe tornare a disposizione l'argentino

Getty Images

Migliorano le condizioni di. Il centravanti della, tornato a giocare in Europa League nell'ultima gara contro il Viktoria Plzen dopo un mese di stop per un problema muscolare e subito rifermatosi prima della sosta per una ricaduta, ha sostenuto ieri degli esami di controllo che hanno evidenziato passi avanti importanti verso il pieno recupero. A dare un'idea di quando il calciatore potrebbe ritornare in campo ci pensa stamattina Il Messaggero che parla diper l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Nella peggiore delle ipotesi comunque il classe '98 potrebbe essere risparmiato per la trasferta in Norvegia eIn ogni caso restano valide le parole del dottor Rodia, medico sociale biancoceleste, di qualche giorno fa: serve massima cautela perché un'altra ricaduta a poco meno di due mesi dalla fine della stagione sarebbe deleteria per il calciatore e per la squadra stessa, che conta molto sul suo apporto in attacco.Poi l'obiettivo di Baroni e dello staff della Lazio è di poter contare su di lui a pieno regime fino a maggio.