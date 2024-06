AFP via Getty Images

Lazio, chiuso un colpo a parametro 0: ecco di chi si tratta

Tommaso Fefè

39 minuti fa



Cristo Munoz è un nuovo giocatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha chiuso nelle scorse ore l'acquisto a parametro 0 del trequartista classe 2005, scuola Barcellona. La trattativa con gli agenti si è sviluppata velocemente in quest'ultimo mese, dopo che il ragazzo si è svincolato dai blaugrana alla fine della stagione. Munoz ha firmato un contratto triennale, fino al 2027, con i capitolini e nella giornata di ieri ha anche già svolto le visite mediche prima di sottoscrivere l'accordo. Il piano della Lazio è di fargli fare la spola tra la prima squadra e la Primavera. Tra un paio di settimane partirà con il gruppo di Baroni per essere valutato in ritiro ad Auronzo di Cadore. Poi si unirà alla squadra di Sanderra. È un numero 10, che con le giovanili del Barca l'anno scorso ha giocato la UEFA Youth League. L'obiettivo per la prossima stagione è di aggiungere esperienza alla formazione biancoceleste, capace da neopromossa di arrivare in semifinale dei play-off scudetto, ma che quest'anno perderà definitivamente Diego Gonzalez per raggiunti limiti di eta. Al contempo il ragazzo inizierà anche ad assaggiare il calcio dei grandi provando a convincere Baroni con le sue qualità, che potrebbero tornare utili nel 4-2-3-1.