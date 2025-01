Lazio, Dele-Bashiru ora è un caso: frizioni tra tecnico e società sull'impiego del nigeriano

Getty Images

Ci sarebbero delle tensioni in casatra tecnico e società. A scriverlo stamattina è il Messaggero, che parla di unaScomessa estiva del centrocampo biancoceleste, arrivato come semi-sconosciuto dal campionato turco, rischia ora di diventare un equivoco tattico nella rosa. Il centrocapista nigeriano ha avuto fin qui un rendimento altalenante tra campionato e coppe enel ruolo di mediano. Lo dimostra il cambio al 45' contro la Fiorentina e l'esclusione dai titolari nel match precedente con la Real Sociedad.

Come sottolinea il quotidiano, lo stesso ds aveva fatto notare qualche giorno fa che in ottica mercato "si parla tanto di centrocampista mancante, ma questa sera qualcuno in panchina lo vedo". E si riferiva proprio all'ex Hatayspor. Baroni lo ha provato in diverse posizioni e anche domani a Braga potrebbe essere costretto a sfruttarlo anche fuori ruolo., spiega sempre il giornale romano, è diventataper il mister biancoceleste, pur di assecondare l'esigenza della dirigenza di veder valorizzata la propria scelta in estate.