Due posti per una maglia. Murgia e Cataldi hanno un passato in comune, una grande amicizia a legarli, un futuro tutto da scrivere. Inzaghi ha li ha impiegati per 100 minuti, di cui 98 giocati da Murgia. Uno dei due dovrà partire.



LA SITUAZIONE – Come riporta il Corriere dello Sport, Cataldi potrebbe essere girato di nuovo in presti. Dopo le esperienze al Genoa e a Benevento, Danilo ha cercato di convincere Inzaghi in ritiro, ma non è riuscito nel suo intento. Il campo è troppo lontano, dovrà crescere lontano da Roma.