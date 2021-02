Oggi, come da programma, nel Lazio Training Center ci sarà l'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Milano. Una rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione (ballottaggio Musacchio-Patric con l'argentino in vantaggio), ma che confermerà due recuperi per Inzaghi. Sia Caicedo che Cataldi infatti si sono allenati in gruppo negli ultimi giorni e potranno non solo essere convocati contro l'Inter, ma anche scendere in campo in caso di evenienza (Caicedo col Cagliari figurava tra i convocati, ma era praticamente al 30%).



AMULETO REINA - In più, Inzaghi ha scoperto un amuleto sul quale poter contare contro i nerazzurri. Si tratta di Pepe Reina. Il portiere spagnolo da titolare ha ben 10 precedenti contro l'Inter, e il dato che salta subito all'occhio sono le sconfitte: 2. Il 38enne infatti ha vinto in 5 casi (2 col Liverpool e 3 con il Napoli) ai quale ha accostato 3 pareggio (tutti 0-0). L'altra curiosità è che in queste 10 partite giocate contro l'Inter, Reina è riuscito a mantenere la porta inviolata in 7 occasioni. Inzaghi spera che arrivi anche l'ottava, ma sarà dura contro il miglior attacco della Serie A.