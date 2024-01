Lazio, Guendouzi show: lo sfottò ai tifosi della Roma dopo il derby vinto

Protagonista in campo e nel post. Matteo Guendouzi è stato tra i migliori in campo nel derby tra Lazio e Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il francese però si è 'distinto' anche nei festeggiamenti dopo la vittoria dei suoi. Nell'euforia generale è stato intercettato dalle telecamere mentre, esultando, mimava l'1-0 della squadra di Sarri e invitava giocatori e tifosi della Roma ad andare a casa, dopo l'eliminazione dalla competizione.