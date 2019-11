Un evento sotto gli occhi del mondo, la Supercoppa italiana in Arabia Saudita: per la prima volta potrebbero non esserci barriere di genere. Conferma le voci il responsabile marketing Marco Canigiani, che ne ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste: “Supercoppa aperta alle donne? C’era stato detto quando siamo andati a fare questa visita preliminare. Ci era stato anticipato che questa edizione della Supercoppa sarebbe stato il primo evento in assoluto totalmente libero, senza alcuna limitazione”.



LAZIO-CELTIC - La partita contro il Celtic, senza Curva Nord, vedrà comunque arrivare a Roma tantissimi tifosi scozzesi. La Lazio spera nell'impennata delle vendite: “Superata quota 18 mila. Ovviamente c’è un numero importante di biglietti venduti ai tifosi del Celtic, che saranno circa 7000. L'obiettivo è quello di raggiungere quota trentamila, che sarebbe una cornice degna di una partita così importante. I prezzi sono molto accessibili, speriamo in un’impennata di vendite”.