Quando si parla di Ciro Immobile difficilmente si pensa ad un digiuno in zona gol. Il bomber della Lazio, Scarpa d'Oro in carica, è un rullo compressore davanti alle porte avversarie. Eppure nelle ultime settimane sta attraversando una crisi col club biancoceleste, cosa vista solo in un altro caso in passato (finale di stagione 2018/19). Immobile tra campionato e Champions è a secco da 7 partite. Esattamente dall'1-0 rifilato al Cagliari. Un conto che si è fermato a 14 reti stagionali e 149 totali in Serie A, e 144 gol con la Lazio. Tutte statistiche che il bomber di Torre Annunziata vuole incrementare, soprattutto dopo i due centri con l'Italia.