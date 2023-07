Si chiude definitivamente la storia di Jony con la Lazio. L'ala sinistra ha rescisso il contratto con i biancocelesti. Arrivato nel 2019 dopo una battaglia legale con il Malaga, non è mai riuscito a imporsi nella Capitale e dal 2020 è stato rimbalzato in prestito in Spagna, all'Osasuna e allo Sporting Gijon. Ora è libero di potersi accordare con chiunque e proprio allo Sporting, dove ha accettato di tornare anche in Segunda Division, potrebbe trovare ora una sistemazione difinitiva.