Termina con due sconfitte la mini-tournée europea della Lazio. Dopo il 3-0 subito contro l'Aston Villa, i biancocelesti perdono anche a Girona, per 2-1. Unica nota lieta, in una partita più nervosa di quanto ci si attenderebbe da un'amichevole, il primo gol con l'aquila sul petto per Taty Castellanos.



Girona 2-1 Lazio



6`s.t. Tsygankov (G) , 25`s.t Stuani (G), 32`s.t. Castellanos (L)



Ammoniti: 28'p.t. e 21's.t Zaccagni (L), 45'+1p.t. Yangel Herrera (G), 14's.t. Luis Alberto (L), 32's.t. Cancellieri (L), 32's.t Gozzaniga (G), 32's.t Marusic (L), 32' Stuani (G)



Espulsi: 21's.t. Zaccagni (L)