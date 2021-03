Tra le note liete di questa stagione 2020/21 in casa Lazio non si può non menzionare Adam Marusic. Partita dopo partita il montenegrino sta convincendo tutti. Il gol vittoria contro l'Udinese ha solo certificato un'importante crescita che in questa stagione lo ha riportato sui ritmi del primo anno in biancoceleste, se non più alti.



ONNIPRESENTE... - Per il suo exploit è stato determinante il dentista Puzzilli (che cura anche altri calciatori come Leiva e Spinazzola). Individuata nei denti la base dei problemi, da lì il giocatore ha iniziato un lavoro che ha portato ai risultati tanto sperati. In questa stagione Marusic ha saltato solamente una partita (Torino-Lazio). Nessuno come lui. Se si ripensa alla scorsa stagione, si può veramente parlare di miracolo. Nel 2019/20, infatti, l'esterno montenegrino ha saltato ben 23 gare, nel 2018/19 12 e nel 2017/18 6 (fonte Repubblica).



...E ANCHE DUTTILE - Come se non bastasse poi l'essere diventato onnipresente, Marusic si è anche riscoperto molto duttile. Ormai è diventato il titolare sulla fascia sinistra, dimostrandosi anche più pericoloso di quanto non lo sia sulla destra (il suo habitat naturale). Non solo due ruoli di centrocampo però, perché il numero 77 ha dimostrato di cavarsela egregiamente anche in difesa. In un momento di difficoltà, senza Luiz Felipe Inzaghi si è fidato più di Marusic sul centrodestra della retroguardia contro avversari temibili che di altri difensori di ruolo. Altra chiave tattica del nuovo Marusic, sempre più determinante.