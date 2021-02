Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla a Sky Sport prima della partita con l'Inter: "E’ un’altra chance per noi per continuare a vincere. Siamo in un buon momento ma affrontiamo la favorita per lo scudetto. Dobbiamo fare la partita perfetta per uscire con un buon risultato. Noi stiamo ancora pensando di restare in zona Champions, è il nostro obiettivo. Se vinciamo oggi andiamo a sei punti dal Milan ma non pensiamo troppo avanti, pensiamo a vincere ogni partita, e stasera affrontiamo la grande favorita di quest’anno”.