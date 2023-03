Per Luca Pellegrini l'amore per i colori biancocelesti è andato ben oltre i soldi. Dalla semestrale di bilancio pubblicata ieri della Lazio emerge un dato singolare su quanto percepisca di ingaggio dal club biancoceleste il terzino sinistra arrivato sul gong del mercato di gennaio: appena 20mila euro.



Non si tratta comunque dello stipendio completo del calciatore. Per favorire il suo trasferimento a Roma il classe '99 aveva, sì, accettato di ridursi gli emolumenti, ma non di giocare quasi gratis, seppur per la sua squadra del cuore. Lazio e Juventus avevano infatti concordato di dividersi il costo fino a giugno. Resta il fatto comunque che per il momento sulle casse biancocelesti Pellegrini pesa veramente poco, rispetto agli standard della Serie A. In estate poi i club e il ragazzo si siederanno di nuovo al tavolino per trovare la soluzione migliore.