Niente e nessuno dovrà fermare il volo della Lazio. Lotito non vuole che le vicende extracampo, che hanno tenuto banco sui media negli ultimi giorni, intacchino la serenità in casa biancoceleste. Ieri il patron ha parlato a tutta la squadra spiegando che non c'è nulla da temere. Stasera in campo contro la Juventus, il gruppo è chiamato a dimostrare ancora più compattezza. Tecnico e giocatori credono alle parole del presidente e, come riporta Il Messaggero questa mattina, gli scossoni esterni starebbero in realtà solo cementando ulteriormente lo spogliatoio, sempre più convinto di seguire i dettami di Sarri per raggiungere l'obiettivo Champions League.