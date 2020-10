Le brutte sensazioni dopo il rientro a Formello di Manuel Lazzari dalla nazionale sono state confermate dagli accertamenti in Paideia. Secondo quello che filtra, come riporta Il Corriere dello Sport, l'esterno della Lazio avrebbe riportato uno stiramento di primo grado al flessore. Per questo motivo sarà costretto a star fermo minimo due settimane. La speranze della Lazio è di averlo a disposizione per le partite del 4 e 8 novembre rispettivamente contro Zenit in Champions League e Juventus in Serie A.