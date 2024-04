Lazio, nuovo Logo: Lotito fa sul serio. Ecco l'idea del presidente

40 minuti fa

3

Nuovo logo per la Lazio. La notizia diffusa ieri dal Messaggero si arricchisce oggi di nuovi dettagli. Lo stesso quotidiano riporta oggi che il presidente Lotito ha già dato l'incarico a una società che si occupa di grafiche e marchi per disegnare il nuovo stemma che campeggerà sulle maglie biancocelesti.



Nei progetti del patron il nuovo logo dovrebbe essere pronto per i festeggiamenti del 125 anniversario della fondazione del club. Poi però, finte le celebrazioni, dovrebbe diventare fisso, con un'aquila più stilizzata e forme più in linea con i tempi moderni. L'attuale aquila imperiale giallo oro che tiene tra le zampe lo scudo con i colori biancocelesti (in tonalità schiarita rispetto agli originali bianco e azzurro pensati dai fondatori e perdurati di fatto fino agli anni '80) è in uso dal 1992 e vide la luce all'inizio della presidenza Cragnotti. Per il centenario, nel 2000, venne leggermente modificato con il numero 100, sempre in oro, che vi si sovrapponeva. Stesso concetto grafico ripreso poi nel 2020 per festeggiare il 120° compleanno. Ora per, i 125 anni, cresce la curiosità di scoprire cosa bolla in pentola nei corridoi di Formello.