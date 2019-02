Yacine Brahimi è distante dal trovare l'accordo con il Porto per il rinnovo del contratto, motivo per il quale diventa una vera e propria occasione a parametro zero per la prossima stagione. La Lazio, che era vicina al giocatore già nel 2017, sta monitorando la situazione, pronta a sferrare l'attacco decisivo prima della concorrenza. A riportarlo è Cittaceleste.it