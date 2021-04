Con l'assenza di Inzaghi sul campo, non c'è solo Farris a dirigere la Lazio a Formello. Come al solito la fase atletica è gestita dal prof Fabio Ripert. Intervistato dai canali ufficiali del club biancoceleste, ecco come si è espresso il preparatore della prima squadra: "Questo campionato è stato particolare, visto il poco tempo passato con l'ultimo. La preparazione è stata ovviamente diversa dal solito, viste le sole due settimane di recupero. Alla fine di questa stagione sarà fondamentale staccare la spina e ricaricarsi. La squadra però sta bene, non ha registrato un calo fisico importante. Adesso cercheremo di portare tutti al massimo della condizione, tra chi è impiegato meno e chi di più. Servirà essere perfetti perché non si potrà sbagliare.



Sul Covid e sui calciatori di oggi: "Covid? Sicuramente ci ha influenzato, colpendo molti calciatori. Ci vogliono almeno sei settimane per ricondizionare un atleta sull'aspetto atletico. Rispetto al passato, i calciatori di oggi corrono di più, arrivando anche a 14 km a partita. Questo ovviamente comporta un aumento degli infortuni che però arrivano principalmente in partita, dove c'è il massimo dello stress atletico e psicologico. Acerbi? Parliamo di un calciatore mentalmente al di sopra della norma. Ha capacità di recupero incredibili, è importante anche la gestione del ruolo e l'alimentazione, cose che Francesco controlla bene".