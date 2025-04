Lazio-Parma verso il rinvio a causa dei funerali del Papa: quando si gioca, la possibile nuova data

Getty Images

Dopo il tormentato rinvio di Genoa-Lazio e delle altre tre partite previste a Pasquetta nell'ambito della 33esima giornata di campionato, ancora i biancocelesti saranno con ogni probabilità interessati dadella 34esima. La partita, infatti, è prevista sabato 26 aprile, il giorno in cui sono state fissate le esequie per i funerali del Papa Secondo quanto filtra,previste quel giorno, nonostante il lutto,, ma non Lazio-Parma, che essendo a Roma non si giocherebbe per questioni di ordine pubblico. E la nuova data? Dato che domenica sempre a Roma è in programma il Giubileo dei giovani,, data di Udinese-Bologna (18:30) e Verona-Cagliari (20:45). Seguiranno aggiornamenti circa l'ufficialità del giorno e dell'orario.