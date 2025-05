Lazio, presto un vertice con Baroni: "Tirerò una linea anche io e faremo insieme il bilancio della stagione"

Getty Images

Il futuro disi decide nelle prossime due gare. Non sembra chiaro però in base a quale risultato finale il suo lavoro sarà valutato positivamente o meno in casa. Almeno un piazzamento in Europa sembrava la condizione minima necessaria. Ora addirittura potrebbe non bastare, se la Champions sarà solo sfiorata. "Metto il casco e arrivo fino in fondo, poi tirerò anche io una linea e faremo un bilancio", ha dichiarato il tecnico biancoceleste, che incontrerà la società per capire se c'è ancora volontà di proseguire il percorso insieme.

35 punti nel girone d'andata, 29 in quello di ritorno, con la possibilità di pareggiare i contri in caso di vittoria nelle ultime due giornate. Una semifinale di Europa League sfumata solo ai rigori.. In inverno però, dopo l'entusiasmo di inizio stafgione, i rapporti tra Baroni e la società si erano irrigiditi per alcune diversità di vedute nella gestione dell'organico. La frenata nel rendimento tra gennaio e marzo ha fatto sorgere dubbi negli uffici di Formello. Il finale di stagione però è in crescendo, nonostante le difficoltà nel ritrovare una vittoria in casaal momento opportuno.

In base a piazzamento finale si parlerà di come affrontare i temi principali dell'immediato futuro di questo progetto tecnico. Il, con realitvo ingaggio, è stato messo in stand-by dopo i segnali positivi registrati tra marzo e aprile.e renderla davvero competitiva per la lotta al quarto posto anche nelle stagioni a venire è un altro punto focale. Ora la priorità è chiudere al meglio l'annata provando l'impresa di centrare la Champions. Ma il momento del vertice decisivo tra Lotito, Fabiani e Baroni arriverà subito dopo.