Archiviata la conferenza stampa di Inzaghi, questo pomeriggio la Lazio è scesa in campo alle 15:30 sul campo centrale di Formello. Pronti via, ha rubato gli occhi subito Radu. Il difensore romeno ha testato inizialmente le sue condizioni, per poi allenarsi con i compagni. Il difensore romeno sembrava arruolabile, ma difficilmente schierabile in vista del match col Cagliari. Invece, stando alle prove odierne, Inzaghi sembra intenzionato a schierarlo. Va verso la convocazione anche Caicedo, il quale è alle prese da oltre 10 giorni con una fastidiosa fascite plantare.



LE PROVE - Così, poiché giorno di rifinitura, largo alle prove tattiche. Tra i pali toccherà ovviamente a Pepe Reina (Strakosha ancora fuori). Davanti allo spagnolo classico schieramento a tre con Musacchio (primo gettone da titolare con la maglia della Lazio), Acerbi e il recuperato Radu. Poche sorprese a centrocampo. Sulle corsie esterne largo a Lazzari e Marusic, mentre al centro della mediana sarà affidato a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Infine, in attacco toccherà ancora alla coppia Correa-Immobile. Oltre Strakosha, alla seduta odierna non erano presenti Armini, Luiz Felipe e Cataldi, che come detto da Inzaghi stesso non saranno della partita.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disp.: Alia, G. Pereira, Adeagbo, Parolo, Hoedt, Lulic, Akpa Akpro, Escalante, A. Pereira, Fares, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.