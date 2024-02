Lazio, Sarri: 'Torniamo a divertirci, nelle ultime gare si sono divertiti solo gli altri'

La Lazio fa visita al Cagliari nella 24esima giornata di Serie A. L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato a Dazn. Le sue parole.



L'ANALISI - “La partita di Supercoppa in Arabia ci ha trasformato il pensiero in negativo. Abbiamo perso qualcosa che non ci dovrebbe mai mancare come il senso di divertimento. Bisogna trovare il modo di divertirsi, di tenere il bambino dentro che non significa non essere professionale. Nelle ultime partite si sono divertiti gli altri, mi aspetto passi in avanti”.