Sarri ha chiesto un'ala in più a gennaio. Fabiani è all'opera per accontentarlo. La notizia la riporta questa mattina Il Corriere dello Sport. Nella prossima sessione di mercato quindi si prospetta almeno un'operazione in attacco per la Lazio.



Le caratteristiche chieste dall'allenatore biancoceleste sono di un attaccante che salti l'uomo in dribbling. Arriverebbe a prescindere dall'addio di Pedro (che ha più volte ribadito di non volersi muovere a metà stagione). In cima alla lista dei preferiti di Sarri c'è Insigne, che potrebbe arrivare solo se il Toronto FC accettasse di liberarlo a zero. Nelle prossime settimane in ogni caso il ds della Lazio andrà a caccia di profili alternativi da proporre al tecnico.