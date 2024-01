Lazio, solo un portiere in Europa meglio di Provedel nel 2023

Ivanè l'uomo dell'anno in casa Lazio. I tifosi lo hanno eletto ieri sui social e prima ancora avevano scelto il suo gol contro l'Atletico Madrid come "rete dell'anno". Ma a certificare il rendimento da urlo del portiere biancoceleste nell'anno solare appena concluso ci sono anche i numeri e non solo i sondaggi tra i fan.L'estremo difensore del Barcellona ha tenuto a porta inviolata in 21 occasioni tra gennaio e dicembre scorsi. Il numero 94 laziale si è fermato a 18, battendo però altri colleghi di grande livello come Sommer e Szczesny (entrambi a 17) e risultando quindi il migliore in Italia.