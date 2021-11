Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla in tv prima della sfida contro il Marsiglia in Europa League, partendo dal rinnovo di Sarri: “Sì, ne stiamo parlando, è una scelta condivisa, anche da sua richiesta. Vede la possibilità di lavorare bene a Formello. Questo è un gesto dovuto per dare un segnale forte al progetto iniziato. Siamo nella prima fase, serve pazienza ma vogliamo dare un segnare per il futuro”.



LA CRESCITA - “In questo momento la priorità è l'ordine in campo della squadra, a Bergamo abbiamo fatto bene e anche contro la Fiorentina le cose sono andate bene anche se abbiamo sofferto. Abbiamo trovato la quadra, adesso dobbiamo dare continuità e dobbiamo crederci. Il sistema di gioco è difficile da applicare ma una volta che sarà automatizzato potremo fare ancora meglio”.