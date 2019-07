Vavro del Copenaghen sempre più vicino alla Lazio. Compagno di nazionale di Skriniar, è in parola con Tare, per questo, come riporta Lalaziosiamonoi.it, il ds non si è preoccupato degli ultimi approcci del West Ham e di una squadra della Bundesliga per il giocatore.



MERCATO LAZIO - Ok il prezzo è giusto: l’ultima offerta della Lazio è di 9 milioni a cui se ne aggiungerebbero 1,6 in natura di bonus facilmente raggiungibili. Il Copenaghen ne chiede 12, ma ci si può mettere d'accordo, c'è la concreta possibilità di chiudere entro 48 ore.