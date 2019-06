Saranno testati durante il ritiro estivo, ad Auronzo di Cadore. In casa Lazio è tempo di mercato e valutazioni importanti: il ds Tare sta vagliando acquisti ed eventuali cessioni. In particolare, ad Auronzo, sede del ritiro estivo biancoceleste, saranno testati Valon Berisha e Jordan Lukaku. Si giocheranno tutto a luglio.



FUTURO BERISHA - Una stagione da dimenticare, come riporta il Corriere dello Sport, funestata da infortuni e minutaggio basso. Solo 508 minuti di gioco per il kosovaro, 231 per il belga. Sono costati alla società circa 12 milioni di euro (7,6 solo quello dell'ex Salisburgo). Avranno l'ultima chance.