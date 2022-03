Seduta pomeridiana a Formello, con Sarri che deve ancora lavorare a ranghi ridotti. Fino a giovedì sarà difficile per il tecnico toscano fare prove tattiche in vista di Lazio - Sassuolo di sabato pomeriggio. Oggi solo Jovane Cabral si è riunito al gruppo, di rientro dagli impegni con la selezione di Capoverde. L'allenamento ha visto quindi diversi ragazzi della primavera aggregati.



Oltre ai nazionali erano assenti ancora Radu, alle prese da settimene con la fascite plantare, e Luiz Felipe, tornato insieme a Immobile già da un paio di giorni, ma tenuto a riposo per riprendersi dalla distorsione al ginocchio rimediata a Coverciano. Il rumeno proverà le proprie condizioni nei prossimi giorni, per vedere se potrà andare almeno in panchina contro i neroverdi. L'italo-brasiliano invece è già ora da considerare a forte rischio forfait.