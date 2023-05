Degli imbecilli della Lazio mi hanno insultato dicendomi che non avevo rispetto per i biancocelesti perché ho esultato al gol dell’Inter. A me non mi può dire niente nessuno, ho sempre dato tutto in ogni squadra dove ho giocato, la gente ha perso la testa perché ho esultato con la mia bambina. Quando ero all’Inter mi sono tatuato un’aquila, io amo tutte le squadre dove ho giocato. Fate ridere, gente che è lì a casa con la tastiera, io mi vergogno per voi.