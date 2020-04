Puzza di fregatura. Lotito ottiene una mezza vittoria, ma potrebbe dirsi, attingendo alla storia romana, una vittoria di Pirro, ora si prepara all'ultimo braccio di ferro, quello sui calendari. Perché nell'aria c'è uno scenario che potrebbe sapere di profonda "sòla" per la Lazio, come si dice a Roma.Ovviamente, per provare a dare una parvenza di regolarità ad un campionato che già sta sopportando l'eccezionalità di una pandemia che entrerà nella storia,Con la Serie A, l'Europa League, la Champions, tutte insieme. Che poi, detto tra noi,: non ha le coppe, può sopportare un carico di partite minori. Vantaggio non da poco, con un calendario che promette di essere comunque molto serrato, ancor di più per chi ha le coppe.. Ovviamente è una soluzione che favorirebbe molto Inter e Juventus, che vorrebbero provare ad arrivare fino in fondo alle competizioni europee.In questa vittoria di Pirro bisogna pure aggiungere che la Lega Serie A, secondo le ultime notizie, vorrebbe addirittura concedere 3-4 settimane ai giocatori per riprendere la forma fisica.. Certo, i giocatori di Inter e Juventus di ritorno dall'estero, dovrebbero farsi 2 settimane di quarantena.Di certo troveranno il modo anche di eliminare questo fastidioso problemino burocratico per Cristiano Ronaldo e compagni. Persi prospettano ore di battaglie e un bel braccio di ferro: una settimana che di santo avrà poco, ma già puzza di fregatura.