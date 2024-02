Le 50 squadre più forti di sempre: ci sono 5 italiane, LA CLASSIFICA

G.M.

La rivista Four Four Two ha ripubblicato la sua classifica delle 50 squadre più forti di tutti i tempi, mischiando squadre di club e nazionali, ed epoche diverse. Della classifica fanno parte formazioni leggendarie, che hanno vinto campionati, coppe e Mondiali, ma anche squadre che, anche vincendo meno, hanno lasciato il segno sul calcio internazionale, come ad esempio l'Ungheria degli anno 50, sconfitta dalla Germania Ovest nella finale dei Mondiali del 1954, eppure rimasta nella memoria e nell'immaginario collettivo degli appassionati di calcio molto più di quella Germania.



Fra le 50 squadre più forti di tutti i tempi, secondo la classifica stilata da Four Four Two, ci sono cinque squadre italiane, tutte di club. Come tutte le classifiche, anche questa ovviamente è opinabile. E salta all'occhio la mancanza di alcune squadre che hanno fatto la storia del calcio, più o meno recente, come ad esempio l'Italia del quadriennio 1978-1982, quarta e prima ai Mondiali, o il Real Madrid di Zidane, l'unico capace di vincere per tre volte di fila la Champions League in epoca moderna.



FOUR FOUR TWO - LE 50 SQUADRE PIU' FORTI DI SEMPRE: DAL 50° ALL'11° POSTO



50. Leicester 2015/16

49. Saint-Etienne 1973-77

48. Chelsea 2004-06

47. Wolverhampton Wanderers 1953-60

46. Amburgo 1977-83

45. Marsiglia 1988-93

44. Arsenal 2003/04

43. Tottenham 1960-62

42. Steaua Bucharest 1984-89

41. Leeds 1968-75



40. Arsenal 1930-35

39. Ajax 1992-96

38. Brazil 1982

37. Manchester United 1965-68

36. Feyenoord 1968-71

35. Francia 1982–86

34. PSV 1985-89

33. River Plate 1941-47

32. Real Madrid 1984-90

31. Austria 1930-36



30. Flamengo 1980-83

29. Nottingham Forest 1977-80

28. Budapest Honved 1950-55

27. Francia 1996-2000

26. Borussia Monchengladbach 1970-79

25. Juventus 1994-98

24. Preston North End 1888-89

23. Boca Juniors 1998-2003

22. Estudiantes 1967-71

21. Barcellona 1988-94



20. Dinamo Kiev 1985-87

19. Olanda 1974-78

18. Juventus 1980-86

17. Independiente 1971-75

16. Germania Ovest 1970-76

15. Manchester United 1995-2001

14. Celtic 1965-74

13. Torino 1945-49

12. Bayern Monaco 1967-76

11. Benfica 1959-68



