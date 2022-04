Il Liverpool ha annunciato il rinnovo di contratto del tecnico Jurgen Klopp, che resterà ad Anfield fino al 2026. Come riportato da "The Athletic", al tecnico dovrebbe essere riconosciuto un adeguamento dell'attuale ingaggio da circa 18 milioni di euro lordi. Klopp, già sul podio dei tecnici più pagati al mondo, dovrebbe dunque avvicinarsi allo stipendio di Pep Guardiola, al momento al secondo posto, e di Diego Simeone, staccato in testa alla classifica dei Paperoni della classifica.