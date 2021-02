Una decisione attesa e arrivata nel pomeriggio odierno. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, ha dato l'ok alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla a partire dal 15 febbraio. No, invece, per le regioni in zona arancione. Nella stessa riunione - riporta l'Ansa - il Cts ha approvato il protocollo Rai per il Festival di Sanremo, che si svolgerà senza spettatori.