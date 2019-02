Nicolò Zaniolo a Le Iene, insieme alla mamma Francesca Costa. Dopo la prima parte di ieri, in cui parla del suo futuro, dei suoi obiettivi e della sua carriera, la Iena Nicolò De Vitis fa delle domande riguardo al Grande Fratello alla mamma del 22 della Roma e, all'ennesima domanda ("Lo vuoi fare il reality?"), arriva la rezione del giocatore: "Basta che dici di no. C'hai 42 anni gli vuoi dire di sì o di no". Con Zaniolo che lascia la macchina arrabbiato. Già in precedenza aveva esternato la sua poca voglia di voler fare un'intervista sulla sua vita privata e su quella di sua mamma, alla quale vengono poste domande osé, misure e posizioni preferite in tema calcistico.



ABBANDONA LA MACCHINA - Dopo aver telefonato a qualcuno, Zaniolo torna in macchina e alla Iena dice: "Abbandona la macchina, la macchina è mia, abbandonala".