La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Inter, ciao Barça. Tripla festa: qualificazione agli ottavi di finale, soldi per il rinnovo del contratto a Skirniar e ritorno al gol di Lukaku. Zhang: "Non vendo".

Simeone incanta Napoli: 3-0 ai Rangers.



Allegri cambia aria: fuori dalla Champions e in ritardo in campionato, la Juve ha l'esigenza di scelte drastiche. Spazio a Milik e dentro i giovani in attesa del ritorno di Chiesa. Ora tutto sull'Europa League per limitare i danni, alla pausa Mondiale le valutazioni sull'allenatore.

Crisi Juve, a fine stagione piazza pulita: chi rischia e chi arriva tra rinforzi come Milinkovic-Savic e il futuro di Allegri.



Pioli mister euro: così il Milan migliora in Champions e anche nei conti.

Torino: c'è Ricci per Mancini.

