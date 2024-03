Leao: 'Futuro? Non lo so, ma il Milan è casa mia e qui sono felice'. E sorride per la conferma di Pioli

trascina il. Nella notte della sua 200esima presenza in rossonero, l'attaccante portoghese è decisivo nella vittoria della squadra di Pioli sul campo della Fiorentina: assist per Loftus-Cheek nella rete che sblocca l'incontro, poi il classe '99 si mette in proprio scartando Terracciano per firmare il 2-1 finale che manda il Diavolo a +6 sulla Juventus.Al termine della partita, Leao è intervenuto a Sky Sport dando anche segnali per il proprio futuro: "Era un obiettivo vincere a Firenze, dove non succedeva da tanto tempo, era difficile perché la Fiorentina è una squadra di qualità. Nel primo tempo potevamo fare già tre gol, nel secondo siamo entrati con la testa giusta e l'abbiamo chiusa".

- Leao si concentra poi sul suo rendimento e sulla svolta nel 2024: "Penso che sia la squadra, il momento, quando la squadra sta bene mi sento meglio. Oggi devo parlare di Chukwueze perché ha fatto una grande partita; sono molto contento per lui perché ha avuto momenti delicati. Sono molto contento per lui".Sorride Leao quando gli viene riferito che nel pre-partita Paolo Saroni, presidente del Milan, ha detto che Stefano Pioli resta. E Leao cosa fa in futuro? "Ho un contratto con il Milan, il futuro non lo so ancora ma sono qui, con la testa e con il cuore. Il Milan è la mia casa, lo dico sempre, questo club mi ha aiutato a crescere e sono felice qua".

- Chiusura dedicata ai sogni, Leao dice quello per il finale di stagione: "Vincere qualcosa di importante, siamo in una competizione molto importante come l'Europa League però adesso c'è un'altra gara da giocare col Lecce per andare ancora più avanti in classifica e aumentare il vantaggio sul terzo posto".