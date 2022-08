Il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan non è decollato e fra i dettagli che hanno finora inciso nelle trattative c'è anche il discorso legato al risarcimento da 19 milioni di euro da dare allo Sporting Lisbona. Il Chelsea, che sta trattando con Jorge Mendes per strapparlo ai rossoneri, si è detto disposto ad aiutare il portoghese nel risarcimento. Ad oggi, riporta la Gazzetta dello Sport, Leao sta concedendo il 20% dello stipendio, ogni mese, per ripianare col tempo il debito.