Lecce, D'Aversa: 'Dopo un 4-0 non ci può essere entusiasmo, ma serve un risultato a tutti i costi'

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio della sfida contro il Frosinone. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso:



"Dopo un 4-0 non ci può essere entusiasmo, ma un po' ci siamo ripresi. Ora affrontare l'Inter è proibitivo. Andiamo sempre in campo con la nostra filosofia, dobbiamo fare una bella prestazione per i tifosi che ci sostengono sempre e sono venuti anche oggi allo stadio e anche per noi stessi. Non sarà una partita tattica, sarà importante vincere i duelli personali. Conta la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi".