Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, commenta a Sky Sport il pareggio in extremis contro il Bologna: "Cosa ho detto a Falcone? Era finita la partita e, essendo un portiere strutturato, gli abbiamo detto di andare avanti. Meglio noi nel primo tempo, poi loro dopo il gol hanno avuto un paio di occasioni per chiuderla. Voglio bene a Motta, ma sul rigore non c'è nessun dubbio e il pareggio è giusto. Non molliamo mai, è un punto pesante".



MANCATA LA REAZIONE DOPO LO 0-1 - "Abbiamo perso un po' le misure. Nel primo tempo la squadra stava facendo bene fase difensiva e costruzione. Ci sta che nei 90 minuti il Bologna, con giocatori di qualità in mediana, ti possono mettere in difficoltà. Capisco la loro delusione, ma il pareggio è meritato".



GOL PESANTE DI PICCOLI - "Non c'erano dubbi su chi dovesse battere il rigore. Il ragazzo ha qualità enormi, ma per problemi fisici non ha trovato continuità. Ha fatto meno delle sue possibilità sul piano realizzativo, ma alla fine il suo impegno è stato premiato".



BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO? - "Se non avessimo concesso piccoli errori, avremmo potuto avere la stessa classifica del Bologna non rubando nulla. Bisogna ragionare sul fatto che questo sia un gruppo giovane e comunque stiamo facendo un ottimo campionato. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio e oggi volevamo dimostrare di non essere inferiori al Bologna".