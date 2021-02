Christian Maggio, terzino ex Benevento, riparte da Lecce. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho tanto entusiasmo, al di là dell'età. L'ho sempre avuto. Sono in una città ambiziosa, e questo mi piace, in una società seria, che investe tanto nei giovani. Credo sia un punto di partenza importante per arrivare a grandi obiettivi. Spero di dare un contributo a mister e società. Il numero? Ho preso il due, dopo una vita con l'11. Con il due, però, sono cresciuto da piccolo, forse è un segno. Ho giocato tante volte contro il Lecce, è sempre stato difficile, abbiamo sempre trovato giocatori importanti e partite ostiche. È stata una trattativa lampo con il Lecce. Venivo da un periodo non troppo felice, però abbiamo trovato un accordo tranquillo, sereno. Ho voluto cambiare pagina, per crescere come uomo, al di là dell'età che ho".