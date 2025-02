Lecce, Giampaolo: "Gara difficilissima. In classifica è un gioco di nervi"

Getty Images

ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida del Via del Maredi Vincenzo Italiano, terminata sul punteggio di. I padroni di casa si sono resi protagonisti di una prestazione convincente, che soprattutto nella prima frazione ha messo in difficoltà i rossoblù, andando più volte vicino al gol ma rischiando anche la beffa nel finale con il gol annullato a Dallinga.- "Al di là dei singoli episodi, quello che contava era mantenere il livello di attenzione altissimo e avere grande spirito di squadra. L'avversario ha grande caratura e grande convinzione, serviva una prestazione di alto livello." ha spiegato l'allenatore dei pugliesi, al secondo risultato utile consecutivo in campionato dopo la vittoria di Parma.

- "Abbiamo cercato di pareggiare i duelli e tutto il resto: sono contento, diamo continuità e siamo sul pezzo." ha poi proseguito Giampaolo, spiegando come la partita era stata impostata e dicendo la sua sulla lotta-salvezza, che ora vede il Lecce a +4 sulla 18esima posizione, attualmente occupata dal Parma.